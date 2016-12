Jetpack: solución a estadísticas y seguidores perdidos en WordPress (y cómo evitarlo)

Es posible que si desconectas y vuelves a conectar el plugin Jetpack para WordPress en tu web o blog, en ciertos casos, éste pierda todo: estadísticas de visitas, suscriptores al newsletter, a los comentarios, “me gusta” de WordPress… etc… Las visitas y todo lo demás empezará desde 0. Socorro.

Me pasó, y la buena noticia es que tiene solución y se puede recuperar (casi) todo, aquí lo explico todo paso a paso, cómo restaurar los datos, qué he perdido irremediablemente y qué hacer para que no te pase en tu web o blog en WordPress.

Aviso inicial:

Tal y como explico en el artículo, lo que ha sido imposible recuperar por parte de WordPress son los suscriptores a los comentarios (los suscriptores al blog que reciben los nuevos artículos cuando se publican, están intactos, no hay problema). Por tanto, si estabas suscrito a alguno de los comentarios de los artículos de mi blog, te recomiendo que:

Visites subscribe.wordpress.com Introduzcas la dirección de correo electrónico con la que estabas suscrito a alguno de los comentarios del blog WordPress te mandará un correo con un enlace donde puedes iniciar sesión y ver qué artículos y comentarios estabas siguiendo en la pestaña “comentarios”. Si haces clic en el enlace, te llevará a la entrada en concreto en mi blog, donde podrás, en la parte inferior, hacer un nuevo comentario y marcar la casilla “Notificarme de nuevos comentarios por correo electrónico” y así estar informado automáticamente de los comentarios que se generen.

¿Qué es el Jetpack para WordPress?

Jetpack es un plugin para WordPress con muchas funciones, algunas muy interesantes y si bien es cierto que es algo “pesado” desde el punto de vista de rendimiento, lo considero prácticamente imprescindible en casi todos los proyectos web hechos en WordPress.

Jetpack es una extensión del gestor de contenidos WordPress que se puede descargar del repositorio oficial sin más que entrar en el panel de control de tu web en WordPress y acceder al apartado de Plugins > Añadir nuevo > Teclear jetpack en el buscador e instalarlo.

¿Qué me ofrece Jetpack en una web hecha con WordPress.org?

Cómo activar y desactivar Jetpack en WordPress

Además de instalar el plugin Jetpack, es necesario contar con una cuenta en WordPress.com para activar el servicio.

¿Qué hacer si se pierden las estadísticas, seguidores, “me gusta”, suscriptores, etc.?

En mi caso, lo que hice fue instalar en un servidor de pruebas una copia de mi blog (como suelo hacer a veces antes de instalar las actualizaciones de WordPress).

La instalación de Jetpack detectó que había cambiado de dominio y empezó a tomarlo como base, así, por ejemplo, cuando alguien dejaba un comentario en mi blog, tras introducirlo, reenviaba a visitante a la misma página del servidor de pruebas.

Lo que hice para solucionarlo (no quería que nadie viese la web de pruebas que estaba montando) fue desconectar la cuenta de Jetpack de mi blog e, inmediatamente, volver a conectarla.

En el apartado de “Estadísticas del sitio” me apareció un mensaje poco tranquilizador, diciendo que estaban preparando los datos y que esperase 20 minutos:

Tranquilo, Amigo

¡Seguramente has llegado aquí a toda prisa! Tu sitio web ha sido registrado y ahora estamos rastreando tus estadísticas, pero todavía no hay nada que mostrar. Tus estadísticas empezarán a aparecer aquí dentro de veinte minutos. Tómate una zarzaparrilla mientras tanto…

Unos 20 minutos más tarde, mis temores se confirmaron: se habían perdido todas las estadísticas (casi 5 años de datos y 6 millones de visitas), los datos de los suscriptores al blog por correo electrónico, a los comentarios, los me gusta, etc: todo estaba a 0.

Todo empezaba de cero.

¡Ahhhhhhh! ¿Qué hacer? ¿Qué solución hay si se han perdido las estadísticas del Jetpack y todo lo demás?

Solución:

Ponerse en contacto son el soporte del Jetpack de WordPress:

Si se teclea en el buscador de su página “lost statistics” (estadísticas perdidas) ya aparece un mensaje tranquilizador:

Missing Stats and Troubleshooting Information

Missing stats and/or followers? They’re not gone for good, just misplaced. We can help!

Estadísticas desaparecidas e información de problemas

¿Te faltan las estadísticas y/o los seguidores? No se han ido, solamente se han cambiado de sitio. ¡Podemos ayudar!

Si vistas el enlace del soporte de Jetpack Missing Stats and Troubleshooting Information indica:

En Jetpack, la información de las estadísticas está asociada a un ID único del blog. A veces, si el administrador usa la página en un sitio de desarrollo o una dirección URL diferente a cuando se dio de alta Jetpack y se desconecta y vuelve a conectar, puede que genere un nuevo identificador ID del blog, con lo que puede parecer que las estadísticas y los seguidores se han perdido, pero no es así.

Si esto te ha pasado, no te preocupes! Tus estadísticas y seguidores anteriores están seguros – sólo tenemos que volver a conectarlos a tu ID de blog actualizado.

Hay que contactar con soporte de Jetpack.

Cuando te comuniques son soporte, por favor proporciona la siguiente información si la tienes:

La URL de tu sitio actual.

Cualquier URL antes de desarrollo o URLs subdirectorio / subdominio.

El nombre de usuario WordPress.com que pueden haber sido utilizado para conectarse a Jetpack WordPress.com

Con esta información, debemos ser capaces de reunirse con sus estadísticas y seguidores.

En mi caso les envié la información requerida: dirección de mi blog, URL del servidor de pruebas, nombre de usuario de wordpress.com y un poco lo que había pasado (explicado en inglés).

Al darle a enviar, me indicaron que en 24-48 horas estaría resuelto, y así ha sido.

Unas 33 horas más tarde, tenía un correo en el que se me informaba que estaba solucionado.

Es más, no solamente no recuperaron mis datos anteriores, sino que además han incluido los datos generados entre que se produjo el problema y que ellos lo solucionaron, por lo que ahora me aparecen las estadísticas de todos los días, suscriptores al blog, “me gusta” de WordPress, etc. CASI como si no hubiese nunca pasado nada.

¿Qué no he podido recuperar? los suscriptores que tenía a los comentarios. A pesar de intercambiar varios correos con soporte del Jetpack de WordPress, me confirman y reconfirman que no se pueden conseguir. Ni siquiera una lista de las direcciones que estaban almacenadas (y es que eso estaba en la base de datos de WordPress, no en la mía).

Salvando este detalle, se podría decir que problema resuelto :-)

¿Cómo evitar perder las estadísticas de Jetpack, seguidores, etc.?

Como has podido ver, casi toda la información se ha recuperado. La más importante por supuesto es la relación de personas suscritas al blog que han mostrado su interés en recibir las actualizaciones por correo electrónico o por WordPress. Esa se ha rescatado.

Las visitas también son importantes y no se ha perdido ninguna (aunque también cuenta con Google Analytics, por supuesto). Eso sí, por el cambio de dominio, los suscriptores a los comentarios no se han podido recuperar.

Para que esto no pase, la recomendación de WordPress es siempre desconectar la cuenta de Jetpack antes de poner a funcionar la web en un servidor que no sea el usado por la página web o blog (yo añadiría que siempre y cuando se cambie en algo el dominio, por ejemplo, si lo montas en un servidor local localhost), ya que he trasladado muchas veces esta página (eso sí, siempre sin cambiar el dominio) y nunca había pasado nada.

En caso de que cambies el dominio de la página de manera intencionada, deberías también tener en cuenta estas consideraciones.

Foto inicial basada en Shutterstock.

