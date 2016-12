¿WhatsApp lento? Cómo optimizar WhatsApp y soluciones en iPhone y Android

En ocasiones WhatsApp va lento, se queda atascado en iniciando, no reacciona, se atasca, parece que no salen los mensajes o tarda abrirse o en recibir chats, tanto en iPhone como en smartphones y WhatsApp en tabletas con Android tiene, en definitiva, problemas.

Aquí incluyo 7 soluciones a los problemas de WhatsApp lento para resolverlo y consejos para optimizar WhatsApp.

Me gustaría aclarar que WhatsApp no funciona mal en general.

Es una aplicación que a pesar de haber añadido algunos servicios como poder compartir documentos PDF, de Word (doc y docx), de Excel (xls, xlsx) y de PowerPoint (ppt, pptx), además de por supuesto fotos, vídeos, enviar mensajes y llamadas de voz, tener versión de WhatsApp web e incluso programa de escritorio WhatsApp para Windows y WhatsApp para Mac, sigue siendo relativamente ágil incluso en terminales no muy modernos. Pero también es verdad que WhatsApp sigue creciendo en número de usuarios y cada vez se le encuentran más usos personales y profesionales a WhatsApp.

Quizá por eso, cada vez recibimos más mensajes y ficheros, lo que provoca que el sistema se ralentice, WhatsApp vaya lento, tarde en iniciarse o en abrir, mandar o recibir mensajes.

Aquí algunos consejos y soluciones para que vaya más rápido en iPhone y Android.

1. Revisa el listado de contactos

Tener varias cuentas de Google, Outlook/Hotmail, Yahoo!, etc. configuradas en el iPhone o un terminal con Android puede provocar que se sincronicen los contactos de cada una de ellas, dando lugar a un enorme listado de contactos que WhatsApp comprueba si también son usuarios del servicio (he llegado a ver personas con más de 2.000 contactos).

Esta comprobación puede hacer que WhatsApp sea lento al abrir y, sobre todo, cuando se instala o reinstala.

Conozco casos en los que la pantalla de WhatsApp se ha quedado en negro mucho tiempo durante la instalación por este motivo en una nueva instalación (exceso de contactos a comprobar).

Ya no solo para que WhatsApp se abra rápidamente, sino para tener un listado eficiente de contactos, convendría revisarlos uno por uno, unificar los que son el mismo y borrar los que sobren.

2. Actualizar WhatsApp

Como cualquier servicio o programa informático, WhatsApp como aplicación va mejorando, añadiendo funcionalidades como las llamadas de voz, poder enviar documentos, etc.

A veces, por cuestiones de seguridad, funcionalidades o rendimiento, aparecen nuevas versiones de la app de WhatsApp.

Es recomendable tenerla actualizada, ya que en el pasado algunas versiones tenían errores que provocaban un WhatsApp lento.

2.1 ¿Cómo actualizar WhatsApp en iPhone?

En iPhone: Abrir la app de App Store > Actualizaciones > Localizar WhatsApp > Actualizar.

En iPhone es posible activar las actualizaciones automáticas de las apps instaladas (aunque personalmente no lo recomiendo). Para eso hay que activar la opción en Ajustes > iTunes y App Store > Actualizaciones automáticas (y si se quieren usar incluso con datos móviles, marcar la opción “Usar datos móviles”).

2.2 ¿Cómo actualizar WhatsApp en Android?

En dispositivos con Android hay dos maneras:

Cómo actualizar WhatsApp en Android manera 1:

Abrir la app de Play Store (o Google Play) > Menú lateral superior > Dentro de “Aplicaciones y juegos”: Mis aplicaciones y juegos > Localizar WhatsApp y darle a actualizar.

Cómo actualizar WhatsApp en Android manera 2:

Otra alternativa para instalar WhatsApp en Android es:

Activar la opción de permitir la instalación de apps que no solo sean de Google Play, Play Store o Android Market activando la casilla “Orígenes desconocidos” que se encuentra en Ajustes > Seguridad. Abrir desde la propia tableta con el navegador preferido la web de WhatsApppara descargar la app oficial pulsando el botón “Download now” whatsapp.com/android. Una vez descargado, hacer clic en él y seguir los pasos del asistente, aceptando los permisos y demás configuraciones.

En Android se pueden activar también las actualizaciones automáticas de las apps instaladas, para que lo haga tanto cuando se dispone de una conexión Wifi como incluso para hacerlo con conexiones de datos móviles. Personalmente no recomiento tampoco tener las actualizaciones automáticas activadas.

Para activar las actualizaciones automáticas en Android:

En Google Play/Play Store, en el menú superior > Ajustes > Actualizar automáticamente.

3. Comprueba la conexión a Internet y el estado de WhatsApp

Una causa probable de que los mensajes de WhatsApp no se envíen rápidamente o tarden en recibirse es que haya problemas con la conexión a Internet (baja cobertura Wifi o de datos 2G/3G/4G, etc.). ¿Cuota de datos agotada quizá?

Abre otra aplicación, como en navegador, por ejemplo, y comprueba que las páginas cargan correctamente, por ejemplo, con esta web.

Puede pasar también que WhatsApp esté caído puntualmente. Se puede comprobar fácilmente en esta dirección: Estado de WhatsApp (o viendo en Twitter, ya que suele convertirse rápidamente en trending topic).

4. Archiva conversaciones de WhatsApp

A medida que recibes mensajes y mensajes de WhatsApp y dependiendo de la capacidad de tu teléfono, puede ser que empiece a ir lento o le cueste abrir la aplicación, ya que tiene que cargar en ocasiones decenas de miles de wasaps.

Una buena práctica, si no quieres borrar los chats de WhatsApp es archivarlos.

4.1 Cómo archivar chats de WhatsApp en iPhone

Accede al listado de chats > desliza el dedo sobre la conversación (incluso chat de grupo) que quieras archivar > Más > Archivar.

4.2 Cómo archivar chats de WhatsApp en Android

Accede al listado de chats > deja el dedo sobre la conversación en cuestión unos segundos > En el menú que se despliega o en la parte superior de la pantalla > archivar conversación.

Recuerda que aunque estén archivados, puedes buscar en los chats de WhatsApp.

Más información y cómo desarchivar: Archivar chats en WhatsApp: a fondo en iPhone y Android.

5. Elimina imágenes y vídeos adjuntos de WhatsApp en iPhone y Android

A medida que estamos en más y más grupos de WhatsApp, o que tenemos más contactos, no es extraño recibir muchas imágenes o vídeos, que ocupan mucho (valioso) espacio de almacenamiento en el terminal, lo que puede hacer que no solo WhatsApp funcione lentamente, sino que el dispositivo (iPhone, dispositivo con Android, etc.) vaya lento, se atasque, se cierren las aplicaciones bruscamente, no se abran algunas apps, etc.

5.1 ¿Cómo liberar espacio en el iPhone borrando fotos y vídeos de WhatsApp?

Cada foto y vídeo recibido por WhatsApp en el iPhone, una vez descargado, queda guardado en la aplicación de WhatsApp y también en el carrete, lo que provoca que se duplique el espacio ocupado.

5.2 ¿Qué contacto o grupo es el que más elementos me ha enviado y más espacio están ocupando?

En WhatsApp para iPhone se puede saber muy fácilmente quién es el contacto o grupo que más fotos y vídeos ha mandado (o al que le has mandado) y más espacio está ocupando en la aplicación. Se puede ver en:

Abrir WhatsApp > Configuración > Cuenta > Uso de almacenamiento > Uso de almacenamiento por mensajes (así se puede saber quiénes son los que más mensajes te envían) o por tamaño (hay que tocar en la parte inferior de la pantalla).

Abrir WhatsApp > Configuración > Cuenta > Uso de almacenamiento > Uso de almacenamiento por tamaño. Puede ser que tarde unos segundos en aparecer la información.

Si “tocas” en alguno de los grupos o contactos, te informa del número de mensajes, imágenes, vídeos, audios, ubicaciones, contactos y documentos intercambiados, así como el espacio total ocupado.

5.4 ¿Cómo borrar las fotos y vídeos recibidos por WhatsApp en el iPhone de un contacto o grupo?

Una vez elegido el contacto o grupo que más fotos y vídeos ha enviado (o al que le has enviado muchas), tal y como explico en el punto anterior:

Accede al contacto o grupo de WhatsApp que quieras. “Toca” en la parte superior, donde aparece el nombre del contacto de WhatsApp o grupo. Aparece la ficha con la información completa. Si tocas en “Multimedia, enlaces y docs”, se pueden ver todos los elementos. También están, además de los archivos, los enlaces y los documentos (puedes cambiar entre ellos con las pestañas superiores).

Tras pulsar el botón “Seleccionar”, puedes marcar uno o varios. A continuación, toca el icono de la papelera o basura: eliminar. Ten en cuenta que es una operación que no se puede deshacer, así que conviene asegurarse que, si quieres conservar esas imágenes o vídeos, están guardados de otra manera.

Disfrutar la liberación del espacio y, quizá, de un aumento de velocidad de WhatsApp e incluso del iPhone si va lento (aquí un buen truco para aumentar el espacio libre del iPhone sin borrar nada). Recuerda abrir el carrete del iPhone y borrar ahí las fotos y vídeos recibidos por WhatsApp.

5.5 ¿Cómo hacer que las fotos y vídeos recibidos por WhatsApp no se guarden en el carrete del iPhone?

Si no quieres que las fotos y vídeos se almacenen en el carrete automáticamente, se puede configurar en: Abrir WhatsApp > Configuración > Chats > Guardar archivos en carrete sí o no.

También puedes configurar si quieres que las fotos y vídeos en iPhone se descarguen siempre o solo al tener conexión wifi: Cómo ahorrar batería y datos móviles con WhatsApp.

5.6 ¿Cómo liberar espacio en Android borrando fotos y vídeos de WhatsApp?

Accede a un contacto o grupo de WhatsApp que te mande o al que le mandes muchas fotos o vídeos. Pulsa en el botón de “menú” o de opciones contextuales en la parte inferior del móvil o tableta (el que no es el botón central ni el de volver atrás). Se despliega un menú en el que debe haber la opción “Archivos”.

Aparecen las fotos y vídeos, también hay dos pestañas más para enlaces y documentos. Mantén el dedo sobre una de las fotos o vídeos y vete marcando todos los que desees borrar (se quedan con un “tic” sobre ellos) y a continuación selecciona la papelera. Ten en cuenta que una vez eliminados, no se pueden recuperar.

Disfrutar la liberación del espacio (puedes ver cuándo espacio hay ahora libre en Ajustes > Almacenamiento) y, quizá, de un aumento de velocidad de WhatsApp e incluso del dispositivo con Android si va lento y estaba justo de espacio.

5.7 ¿Cómo hacer que las fotos y vídeos recibidos por WhatsApp no se guarden en la galería de fotos del dispositivo con Android?

WhatsApp no tiene ya una opción que permite activar o desactivar la descarga automática ¿Cómo configuro la función de descarga automática?, pero almacena las imágenes en otra galería. Si se quieren ocultar las fotos recibidas recomiendan crear un archivo o carpeta .nomedia dentro de la carpeta de imágenes de WhatsApp usando un explorador de archivos, u ocultando la carpeta en Quickpic.

También puedes configurar si quieres que las fotos y vídeos en Android se descarguen siempre o solo al tener conexión wifi: Cómo ahorrar batería y datos móviles con WhatsApp.

6. Borra conversaciones y chats de WhatApp

Si no te importa perder chats antiguos de WhatsApp porque no son relevantes o no los vas a usar, una opción para optimizar WhatsApp, acelerar la aplicación y que vaya más ágil en general es borrar conversaciones.

De esta manera, se libera espacio en la base de datos de WhatsApp y funciona más rápido.

6.1 Cómo borrar chats de WhatsApp en iPhone de un contacto

Accede al listado de chats > desliza el dedo sobre la conversación que quieras borrar > Más > Borrar > Confirmar.

También es posible previamente exportar el chat, enviándolo por mail, etc.

6.2 Cómo borrar chats de WhatsApp en iPhone de un grupo de WhatsApp

Accede al listado de chats > desliza el dedo sobre la conversación que quieras borrar > Más > Vaciar chat (por defecto está marcada la opción de “Salir del chat”) > Confirma.

Ten en cuenta que si abandonas un chat de WhatsApp y eres el administrador, si no hay más administradores, este rol pasa a otro: Cómo cambiar, añadir y eliminar administradores de un grupo de chat en iPhone y Android.

6.3 Cómo vaciar todos los chats de golpe en iPhone

Si se quieren borrar todos los chats de WhatsApp en iPhone de una sola vez para liberar espacio (usar esta opción con cuidado) se puede:

Abrir WhatsApp > Configuración > Chats > Vaciar todos los chats y confirmar.

6.4 Cómo borrar chats de WhatsApp en Android de un contacto

Accede al listado de chats > deja el dedo sobre la conversación que quieras borrar > Se abre un menú o en la parte superior de la pantalla aparece la opción de borrar > Borrar y confirmar.

También es posible previamente exportar el chat, enviándolo por mail, etc.

6.5 Cómo borrar chats de WhatsApp en Android de un grupo de WhatsApp

Accede al listado de chats y busca el del grupo > abrir ese chat > Opción de Menú (el botón del terminal que no es el central ni volver atrás) > Más > Vaciar chat.

También está la opción de salir del grupo, pero ten en cuenta que si abandonas un chat de WhatsApp y eres el administrador, si no hay más administradores, este rol pasa a otro: Cómo cambiar, añadir y eliminar administradores de un grupo de chat en iPhone y Android.

6.6 Cómo vaciar todos los chats de golpe en Android

Si se quieren borrar todos los chats de WhatsApp en Android de una sola vez para liberar espacio (usar esta opción con cuidado) se puede:

Abrir WhatsApp > Tecla de menú> Ajustes > Chats > Historial de chats > Vaciar todos los chats y confirmar.

7. Reinstalar

En casos extremos en los que WhatsApp sea lento y no haya otra manera de hacer que funcione mejor (ver puntos anteriores, porque quizá tiene un fallo en la base de datos o arrastra algún problema) y no te importan los contenidos actuales, una opción es borrar WhatsApp y reinstalarlo, restaurando o no la copia de seguridad de los chats.

7.1 Para reinstalar WhatsApp en iPhone

Deja el dedo sobre el icono de WhatsApp hasta que “tiemble” y dale a la “x” para eliminarlo, confirmando la operación > Busca WhatsApp en la App Store y reinstálalo, dando la información necesaria.

Si tenías activada la copia de seguridad de WhatsApp en iCloud, te preguntará si la quieres restaurar o no. Prueba a hacerlo a ver si así va mejor y si no es así, repite el proceso y di que no (aunque ten en cuenta que perderás conversaciones, mensajes, etc.).

En ningún caso se pierden los contactos ni la permanencia a los diferentes grupos de WhatsApp.

7.2 Para reinstalar WhatsApp en Android

Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Desinstalar esta aplicación, confirmando la operación > Busca WhatsApp en Google Play/Play Store y reinstálalo, dando la información necesaria.

Si tenías activada la copia de seguridad de WhatsApp (en la tarjeta SD o Google Drive), te preguntará si la quieres restaurar o no. Prueba a hacerlo a ver si así va mejor y si no es así, repite el proceso y di que no (aunque ten en cuenta que perderás conversaciones, chats, etc.).

En ningún caso se pierden los contactos ni la permanencia a los diferentes grupos de WhatsApp.

Más información: cómo recuperar mensajes y chats borrados en iPhone, Android, Windows y BlackBerry.

Compartir en redes sociales