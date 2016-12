¿Sabes qué información compartes al navegar por Internet sin saberlo?

Todo lo que se hace en Internet queda registrado de una u otra manera.

Servicios como Google o Facebook, por citar algunos, van almacenando todo lo que hacemos en sus webs.

Al margen de eso, solo por el simple hecho de navegar por una página cualquiera leyendo, incluso sin tener cuenta ni iniciar sesión, estamos compartiendo información sobre nosotros y nuestro equipo.

¿Sabes qué datos se pueden llegar a recopilar de ti sin que tú lo sepas ni hagas nada? ¿Y para qué se pueden usar?

En primer lugar, aclaro que no hay nada de malo en qure se puedan llegar a obtener ciertos datos de los visitantes de una página.

En muchos casos, como este blog por ejemplo, se analiza alguna información para saber de qué países vienen los visitantes, qué navegadores usan, qué temas interesan más, etc. para intentar mejorar.

En otros casos, las intenciones pueden no ser tan nobles. En un caso extremo, hay webs maliciosas que analizan la configuración del equipo que visita la página, extraen ciertos datos e intentan aprovecharse de vulnerabilidades para infectar con virus, malware, ransomware como Cryptolocker o similares.

Por tanto, es muy importante tomar precauciones e intentar evitar navegar por webs extrañas o de contenidos dudosos.

También hay que recordar lo importante que es no compartir fotografías sin haber comprobado (y borrado) los datos ocultos sobre nosotros que pueden contener, como dónde y cuándo fueron hechas, etc. para evitar compartir información privada sin saberlo (por ejemplo, para no comunicar a desconocidos dónde está nuestra casa). Más información: cuidado con la información oculta en las fotos.

¿Qué datos se pueden obtener de una persona que visita la página sin necesidad de autorización por parte del visitante o que haga o autorice nada por la información que comparte su navegador?

El ejemplo de los datos lo obtengo visitando la página Webkay de Robin Linus.

Hay que tener en cuenta que no todos los navegadores difunden la misma información, así que lo mejor es probar lo que hace el que uses más habitualmente:

Ubicación, dada por la dirección IP de la conexión o bien (que puede dar una ubicación aproximada de país, ciudad e incluso zona), si el dispositivo cuenta con un GPS y se autoriza a su uso a través del navegador, se podría obtener la posición precisa en el mapa, pero en este ejemplo se basa en la IP.

Localización aproximada (en este caso, visito la página desde el ordenador con Windows):

En el caso de hacerlo desde el iPad, por ejemplo:

También hay que tener cuidado con la información que se comparte, ya que al subir una fotografía a una web, con ella se incluyen los correspondientes metadatos y a través de ellos se puede saber mucha información: fecha, hora y ubicación de la captura, dispositivo empleado, etc.

Para más información: cuidado con la información oculta sobre nosotros que compartimos en la fotografías.

Si además compartimos esas fotos en redes sociales, conviene saber qué redes sociales borran la información privada de las fotos que publicamos y cuáles no.

Software instalado: navegador y versión utilizada, plugins instalados (Java, Flash, controles ActiveX, Office, iTunes, etc.). En el ordenador:

Sistema operativo usado, incluyendo la versión. En el iPad:

usado, incluyendo la versión. En el iPad: Marca e incluso modelo de dispositivo utilizado : Ordenador, iPhone, iPad, iPod, dispositivo con Android, Windows Phone, Blackberry, etc. Resolución de pantalla y densidad de color. También la carga de la batería del dispositivo , y si está o no cargando

En el ordenador: En el iPad:

: Ordenador, iPhone, iPad, iPod, dispositivo con Android, Windows Phone, Blackberry, etc. Resolución de pantalla y densidad de color. También la , y si está o no cargando En el ordenador: Se puede saber si tiene un giroscopio instalado (en el caso de smartphones o tabletas) para conocer la posición física exacta que tiene ahora mismo -tumbado, ladeado, etc. En el ordenador (que no tiene): En el iPad:

(en el caso de smartphones o tabletas) para conocer la posición física exacta que tiene ahora mismo -tumbado, ladeado, etc. En el ordenador (que no tiene): Página web que se ha visitado antes de la actual ¿compromete saberlo nuestra seguridad? ¿Es la del banco? También indica el proveedor de conexión a Internet e incluso la velocidad de descarga.

En el ordenador:

¿compromete saberlo nuestra seguridad? ¿Es la del banco? También indica el proveedor de conexión a Internet e incluso la velocidad de descarga. En el ordenador: Detecta otros ordenadores que se encuentren en la misma red local que el nuestro . En el ordenador:

. En el ordenador: Si se ha iniciado sesión en determinadas redes sociales o servicios, como Facebook, Twitter, Google, Google+, Dropbox, etc. En el ordenador:

¿Qué solución hay para que las webs no tengan esta información sobre nosotros?

A día de hoy no existe una solución definitiva, y menos aún cuando se usan dispositivos móviles, para ocultar estos datos.

Hay opciones como por ejemplo navegar a través de un proxy web para ocultar la ubicación real.

También está la opción, dependiendo del navegador utilizado (Chromium/Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, etc.), de instalar algún plugin como Noscript para evitar que se activen complementos como Java, Javascript, etc. en páginas que no sean de confianza.

También hay otras extensiones para los diferentes navegadores que refuerzan la navegación privada.

Una buena práctica es borrar regularmente las cookies.

Es recomendable también navegar en el modo de navegación privada. En esta modalidad, no se guardan las cookies ni el historial ni queda constancia de lo que se ha hecho o visto en esa sesión (al menos, en teoría):

En Internet Explorer se activa en el menú de Herramientas > Navegación de InPrivate. Al lado de la barra de direcciones aparece la palabra “InPrivate”.

se activa en el menú de Herramientas > Navegación de InPrivate. Al lado de la barra de direcciones aparece la palabra “InPrivate”. En Firefox se activa: Archivo > Nueva ventana de navegación privada. En la esquina superior derecha aparecen lo que parece ser una máscara.

se activa: Archivo > Nueva ventana de navegación privada. En la esquina superior derecha aparecen lo que parece ser una máscara. En Chromium/Google Chrome se activa: Menú lateral > Nueva ventana de incógnito.

se activa: Menú lateral > Nueva ventana de incógnito. En Safari (OS X) se activa: Archivo > Nueva ventana privada. En la esquina superior izquierda aparece lo que parece un espía u hombre de incógnito.

(OS X) se activa: Archivo > Nueva ventana privada. En la esquina superior izquierda aparece lo que parece un espía u hombre de incógnito. En Safari (iOS – iPhone, iPad, iPod touch): en el botón que permite seleccionar las pestañas (esquina inferior izquierda) > “Nav. Privada” (aparece el borde de color negro en contraposición al modo normal blanco).

Si se quiere comprobar, opción por opción, lo que está difundiendo un navegador, también podemos visitar la página Browserspy donde informan detalladamente de todos y cada uno de los datos que se está compartiendo al visitar la página.

Conclusión

No es necesario agobiarse ni preocuparse en exceso por estos temas de privacidad, pero sí que es importante, al menos en mi opinión, ser consciente de la existencia de este tipo de datos que se comparten sin saber al navegar por Internet.

El conocimiento es poder, y, si no, que se lo digan a los que se afanan en obtener toda esta información de nuestro navegador…

