12 buenas ideas para crear grupos de WhatsApp que quizá no habías pensado

¿Qué puedo hacer con los grupos de WhatsApp? ¿Cómo puedo aprovecharlos más? El concepto de los grupos de WhatsApp es sencillo: se pueden enviar mensajes de texto, imágenes, vídeos, notas de voz, documentos en PDF, ubicaciones o contactos a una o más personas.

Lo que ocurre es que cada vez más personas encuentran formas diferentes de sacar partido a los grupos de WhatsApp desde el punto de vista personal (al margen de los usos profesionales de WhatsApp y qué se puede y qué no se puede hacer).

Hay que recordar que en WhatsApp para enviar mensajes colectivos, hay dos opciones: los grupos (los más utilizados) y las listas de difusión (mucho más respetuosas con la privacidad de los números): Diferencias entre grupos de WhatsApp y listas de difusión:

En este artículo recojo 12 buenas ideas, reales y prácticas para crear grupos de WhatsApp.

Los grupos de WhatsApp los crea una persona, que pasa a ser el propietario del grupo y a administrarlo; no obstante, éste puede convertir en administrador a otros miembros, tal y como explico aquí: Cómo cambiar, añadir y eliminar administradores de un grupo de chat.

En vídeo:

Algunas ideas de grupos de WhatsApp

1. Grupo de WhatsApp Mantenerse en contacto con la familia (y amigos)

Este puede que sea uno de los grupos más habituales: el grupo Familia. En él, con solo enviar un mensaje a este grupo le llegará a todos y cada uno de los miembros añadidos. Muy cómodo para no tener que notificar una cierta información uno a uno y poder, de esta manera, incluso establecer conversaciones entre los diferentes familiares, intercambiar fotos, notas de voz, etc.

Hay varios estudios recientes que confirman que WhatsApp es una de la plataformas preferidas para que los abuelos se mantengan al día de las novedades de sus hijos y nietos (y demás familia) casi en tiempo real.

Las notas de voz, para aquellos que tienen un poco peor la vista o, simplemente, no les apetece escribir, son una de las herramientas más utilizadas (junto con el envío de fotos y vídeos, claro).

Los grupos de WhatsApp de amigos creo que no necesitan explicación.

2. Grupos de WhatsApp para organizar eventos, cumpleaños, celebraciones, etc.

Otro uso habitual también es crear un grupo para organizar de manera privada alguna celebración puntual entre diferentes amigos o familias. No es extraño que estos acontecimientos tengan lugar una vez al año (por ejemplo una reunión de antiguos compañeros de colegio, etc.) por lo que la utilización de estos grupos es puntual y no necesariamente “pesada” (como otros grupos de WhatsApp que puede haber).

En este tipo de acontecimientos, en caso de no saber dónde está el local de celebración, poder enviar la ubicación puede ser muy interesante (lo que tendría que hacer el primero en llegar).

Por ejemplo, para organizar el evento #MúsicaySM 2015…

3. Grupos de WhatsApp de colectivos de fans y comunidades

Existen muchos colectivos y comunidades, como por ejemplo los Smarteros, fans de los coches de la marca Smart, que tienen grupos de WhatsApp para mantenerse sincronizados y al día de posibles eventos, novedades, etc.

También utilizan los grupos de WhatsApp como plataforma para resolver dudas o problemas sobre los coches, recomendar talleres conocidos de confianza, informar sobre la compra de algún producto o repuesto ventajoso en precio, etc.

Vía @soyelcampos

4. Grupos de WhatsApp de comunidades de vecinos

¿Por qué no? Si el inmueble no es muy grande (recordemos que el límite de un grupo de WhatsApp es de 256 números de teléfono, lo que puede llegar a ser una auténtica tortura si todos se ponen a opinar) se puede plantear crear una comunidad de vecinos que se comunique por WhatsApp.

Me consta que existen y que funcionan muy bien. Los posibles problemas, como que la puerta del garaje no funciona o que hay que hay alguna incidencia puntual, se pueden informar a través de la popular aplicación para que el presidente o quien proceda, tome medidas, así como que puede contribuir a que los vecinos se ayuden los unos a los otros o puedan plantear cuestiones más allá de las juntas.

Eso sí, por el momento no se pueden celebrar juntas de vecinos ni aprobar derramas o similares a través de la plataforma.

5. Grupos de WhatsApp de padres y madres que se comunican para las clases, partidos y deportes de los niños

Existen grupos de WhatsApp en los que los padres de alumnos (niños) pueden intercambiar dudas y opiniones con otros que asisten a las mismas clases e incluso a los profesores.

Me consta también la existencia de grupos de WhatsApp en los que los padres y madres se ponen en contacto con otros adultos padres de los compañeros de sus hijos para los partidos de fútbol escolar u otros deportes, de tal manera que se organizan para traerlos, llevarlos, etc.

6. Grupos de WhatsApp para organizar quedadas o partidas de juegos

Por ejemplo, hay grupos de amigos que usan WhatsApp para quedar a jugar al Battlefield IV online o World of Warcraft, entre otros muchos juegos…

7. Grupos de WhatsApp de redes de información personal con contenidos seleccionados (“curados”) por los miembros

Muchos amigos y conocidos mantienen grupos de WhatsApp en los que intercambian información de noticias de actualidad, tal y como se haría en Facebook, Twitter y otras plataformas.

Es una manera estupenda de estar al día de novedades reseñables filtradas manualmente y con criterio por los demás participantes.

También es frecuente el envío de chistes, vídeos graciosos, etc. De hecho, muchas de estas 366 imágenes graciosas y divertidas las recibí a través de grupos.

8. Grupos de WhatsApp de redes temáticas para comentar fútbol/baloncesto/deportes/…

También me consta la existencia de grupos de WhatsApp que solo se utilizan durante los eventos deportivos: un partido de fútbol de liga, un encuentro de baloncesto, etc.

Las personas que están en el grupo de WhatsApp comparten sus impresiones sobre lo que ven en tiempo real, dialogando y conversando con los demás casi como si estuviesen a su lado (incluso enviando notas de voz a todos).

Esto mismo o muy similar se hace también a través de otras plataformas como Twitter, grupos de Facebook, etc. pero en un ámbito más abierto por lo general.

En esta misma categoría incluyo a los que crean grupos de WhatsApp para jugar a juegos en red como el popular “manager” de fútbol virtual Comunio.

9. Grupos de WhatsApp de alumnos de un curso

Es muy habitual que los alumnos que participan en algún curso (máster, etc.) creen un grupo para estar comunicados entre ellos.

10. Grupos de WhatsApp de información de tráfico y más

A través de un amigo me han confirmado la existencia de grupos de WhatsApp de personas que se mueven mucho por carreteras y que, organizados por zonas, informan de problemas, puertos cerrados, accidentes, retenciones e informaciones relacionadas.

11. Grupos de WhatsApp de aficionados al cine, teatro,…

Otros grupos de WhatsApp están formados por aficionados al cine, teatro, etc. de tal manera que en el momento en el que cualquiera de los miembros se entera de una nueva representación que pueda ser de interés para todos, la comparte.

También se difunde por los propios miembros información de promociones, ofertas y todos aquellos recursos que puedan resultar útiles para los demás. Como en general las personas se conocen, incluso llegan a encargar a uno de ellos que compre o reserve las entradas, si hay mucha demanda para ir a ver la obra de teatro, película, etc.

12. Grupos de WhatsApp de 2 personas para separar temáticas

Este tipo de grupos confieso que los utilizo desde hace un tiempo y son muy útiles, aunque, a priori, parecen un poco una tontería.

¿Qué sentido tiene un grupo de WhatsApp de dos personas si pueden hablar directamente? Para separar los temas. No es extraño que entre nuestros contactos tengamos a compañeros de trabajo que también son amigos (o viceversa).

Si se mezclan los mensajes personales con los profesionales en las conversaciones, puede resultar un auténtico caos localizar una cierta información, a pesar de que es fácil buscar en los chats de WhatsApp.

Si se crean grupos de dos personas con un cierto tema (por ejemplo: Temas profesionales Miguel y Christian) y se envían ahí solo los mensajes relativos a estos contenidos, se puede ordenar muy bien la información.

Lo mismo se podría aplicar a los “chats” con amigos o familiares: para separar por asuntos, si estos van a ser recurrentes a lo largo del tiempo, crear grupos de dos es una muy buena idea.

Es innegable que el ritmo de crecimiento de WhatsApp y su popularidad están en aumento, con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. A pesar de existir servicios similares, WhatsApp sigue siendo el rey de los sistemas de mensajería instantánea y ya se considera además desde hace años como un medio social más (algo más privado que Facebook, Twitter, etc.), de ahí que muchas personas, reticentes a darse de alta en plataformas sociales más visibles públicamente, se decanten por WhatsApp.

¿Tienes algún otro uso interesante y original de los grupos de WhatsApp?

